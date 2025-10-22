والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ٣٣ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّۭا ٣٣ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Аллах смилостивился надо мной, проявил ко мне великодушие, благодаря чему я был защищен от зла, козней сатаны и наказания в день моего появления на свет и буду защищен от всего этого в тот день, когда я расстанусь с жизнью, и в тот день, когда я буду воскрешен. Из этого следует, что пророка Ису не коснутся ужасы воскрешения и Адской обители. Он окажется в числе тех, кто попадет в Обитель мира и благополучия. Эта удивительная речь была великим чудом и ярким доказательством того, что он действительно был рабом Аллаха и Его посланником.