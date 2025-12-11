Упоминание о Марьям в Коране является одним из ее достоинств, потому что это - Великое Писание, которое читают правоверные мусульмане на Востоке и Западе. В нем Марьям удостоена самых прекрасных слов и замечательной похвалы, которая стала воздаянием за ее прекрасные деяния и совершенные устремления. О Мухаммад! Вспомни о том, как Марьям удалилась от своей семьи в восточном направлении. Она скрылась от их взоров за завесой или другой преградой, чтобы в уединении поклоняться своему Господу. Она хотела целиком и полностью отдаться искреннему поклонению Ему и смириться перед Ним. Тем самым она желала выполнить волю Всевышнего Аллаха, о которой ей поведали ангелы: «О Марьям (Мария)! Воистину, Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров. О Марьям (Мария)! Будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется» (3:42–43). В этот момент Аллах отправил к ней ангела Джибрила, который воплотился перед ней в пригожего мужчину, обладающего красивой внешностью и стройным сложением, не имеющего никаких пороков и недостатков. Он воплотился в мужчину, потому что она не смогла бы взглянуть на него, если бы он предстал перед ней в своем истинном обличии. Когда же она увидела его, то испугалась, потому что она находилась далеко от своей семьи и остальных людей. Около нее не было дорогих и любимых ею людей, и поэтому она испугалась того, что посторонний мужчина может причинить ей зло и покуситься на ее честь. Тогда она решила прибегнуть к покровительству своего Господа и попросить Его защитить ее.