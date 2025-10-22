والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره ان انتم الا مفترون ٥٠
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًۭا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥٠
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
﴿وَ﴾ أَرْسَلْنَا ﴿إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ﴾ مِنْ الْقَبِيلَة ﴿هُودࣰاۚ قَالَ یَـٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُوا۟ ٱللَّهَ﴾ وَحِّدُوهُ ﴿مَا لَكُم مِّنۡ﴾ زَائِدَة ﴿إِلَـٰهٍ غَیۡرُهُۥۤۖ إِنۡ﴾ مَا ﴿أَنتُمۡ﴾ فِي عِبَادَتكُمْ الْأَوْثَان ﴿إِلَّا مُفۡتَرُونَ ٥٠﴾ كَاذِبُونَ على الله