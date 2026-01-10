ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠
وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠
﴿وَیَـٰقَوۡمِ مَن یَنصُرُنِی﴾ يَمْنَعنِي ﴿مِنَ ٱللَّهِ﴾ أَيْ عَذَابه ﴿إِن طَرَدتُّهُمۡۚ﴾ أَيْ لَا نَاصِر لِي ﴿أَفَلَا﴾ فَهَلَّا ﴿تَذَّكَّرُونَ ٣٠﴾ بِإِدْغَامِ التَّاء الثَّانِيَة فِي الْأَصْل فِي الذَّال تَتَّعِظُونَ