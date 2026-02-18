Iniciar sesión
25
11:25
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ٢٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٢٥
وَلَقَدۡ
أَرۡسَلۡنَا
نُوحًا
إِلَىٰ
قَوۡمِهِۦٓ
إِنِّي
لَكُمۡ
نَذِيرٞ
مُّبِينٌ
٢٥
[Recuerda] que envié a Noé a su pueblo [y les dijo]: “He sido enviado para ustedes como un amonestador evidente,
Rebar Kurdish Tafsir
{ بەسەرهاتی نوح پێغەمبەر –
صلی الله علیه وسلم
– لەگەڵ قەومەكەی} [
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ
] به دڵنیایی ئێمه نوح پێغهمبهرمان -
صلی الله علیه وسلم
- نارد بۆ لای قهومهكهی خۆی، كه یهكهم پێغهمبهر بوو خواى گهوره ناردى بۆ ناو بت پهرستان [
إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢٥)
] كه پێی فهرموون: من ترسێنهرێكی ئاشكرام بۆ ئێوه لهلایهن خوای گهورهوه هاتوومه ئهتانترسێنم به سزای خوای گهوره ئهگهر ئیمانم پێ نههێنن.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
