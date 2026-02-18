Sign in
Sign in
Select Language
36:82
انما امره اذا اراد شييا ان يقول له كن فيكون ٨٢
إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢

٨٢

All it takes, when He wills something ˹to be˺, is simply to say to it: “Be!” And it is!
Tafsirs
Lessons
Reflections
Notes placeholders