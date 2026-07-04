Sign in
Sign in
Select Language
20:87
قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولاكنا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذالك القى السامري ٨٧
قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَـٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًۭا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَـٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ ٨٧

٨٧

They argued, “We did not break our promise to you of our own free will, but we were made to carry the burden of the people’s ˹golden˺ jewellery,1 then we threw it ˹into the fire˺, and so did the Sâmiri.”
Tafsirs
Lessons
Reflections