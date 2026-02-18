Sign in
26:94
فكبكبوا فيها هم والغاوون ٩٤
فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ٩٤

٩٤

Then the idols will be hurled headlong into Hell, along with the deviant
Tafsirs
Lessons
Reflections
