Sign in
Sign in
Select Language
37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢

١٦٢

can never lure ˹anyone˺ away from Him
Tafsirs
Lessons
Reflections