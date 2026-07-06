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37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦

١٥٦

Or do you have ˹any˺ compelling proof?
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