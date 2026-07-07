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72:17
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧

١٧

as a test for them.1 And whoever turns away from the remembrance of their Lord will be admitted by Him into an overwhelming punishment.
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