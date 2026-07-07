Sign in
Sign in
Select Language
51:40
فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ٤٠
فَأَخَذْنَـٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَـٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌۭ ٤٠

٤٠

So We seized him and his soldiers, casting them into the sea while he was blameworthy.1 
Tafsirs
Lessons
Reflections