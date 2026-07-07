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51:37
وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب الاليم ٣٧
وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةًۭ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٧

٣٧

And We have left a sign there1 ˹as a lesson˺ for those who fear the painful punishment.
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