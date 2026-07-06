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51:30
قالوا كذالك قال ربك انه هو الحكيم العليم ٣٠
قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠

٣٠

They replied, “Such has your Lord decreed. He is truly the All-Wise, All-Knowing.”
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