Sign in
Sign in
Select Language
51:29
فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٢٩
فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌۭ ٢٩

٢٩

Then his wife came forward with a cry, clasping her forehead ˹in astonishment˺, exclaiming, “˹A baby from˺ a barren, old woman!”
Tafsirs
Lessons
Reflections