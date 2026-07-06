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51:28
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨

٢٨

˹They did not eat,˺ so he grew fearful of them.1 They reassured ˹him˺, “Do not be afraid,” and gave him good news of a knowledgeable son.2
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