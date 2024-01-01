3

سورة التكويرمكية في قول الجميع . وهي تسع وعشرون آيةوفي الترمذي : عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من سره أن ينظر إلي يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت ، وإذا السماء انفطرت ، وإذا السماء انشقت " . قال : هذا حديث حسن غريب .بسم الله الرحمن الرحيمإذا الشمس كورتقوله تعالى : إذا الشمس كورت قال ابن عباس : تكويرها : إدخالها في العرش . [ ص: 196 ] والحسن : ذهاب ضوئها . وقاله قتادة ومجاهد : وروي عن ابن عباس أيضا . سعيد بن جبير : عورت . أبو عبيدة : كورت مثل تكوير العمامة ، تلف فتمحى . وقال الربيع بن خثيم : " كورت رمي بها ; ومنه : كورته فتكور ; أي سقط .قلت : وأصل التكوير : الجمع ، مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها أي لاثها وجمعها فهي تكور ويمحى ضوءها ، ثم يرمى بها في البحر . والله أعلم . وعن أبي صالح : كورت : نكست .