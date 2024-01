You are reading a tafsir for the group of verses 80:32 to 80:36

Аллах предложил человеку взглянуть на то, что он ест, и поразмыслить о том, как пища попадает к нему. Аллах низвергает с небес проливные дожди, создает в земле расщелины для растений и взращивает многочисленные виды культур, которые служат вкусной едой и приятным кормом. Аллах особо выделил виноград, люцерну, маслины и пальмы из-за их большой пользы. Арабское слово кадб ‘люцерна’ обозначает также все растения с длинными стеблями. Аллах создал сады, в которых деревья растут густо, а их ветви переплетаются друг с другом. В них произрастают фрукты, которые доставляют человеку радость и удовольствие, такие как инжир, виноград, персики, гранаты и т.п. Аллах также сотворил травы, которыми кормятся животные и скотина, которую Аллах создал и подчинил людям. Всякий, кто поразмыслит над этими благами, непременно возблагодарит своего Господа и приложит все свои усилия для того, чтобы вернуться на Его путь, быть покорным Его велениям и уверовать во все, что Он сообщил.