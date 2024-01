You are reading a tafsir for the group of verses 80:23 to 80:31

Он не выполняет того, что Он приказал ему. Как же неблагодарен человек милостям Аллаха! Он противится истине после того, как она открывается ему! А ведь он является всего лишь беспомощным творением, созданным из презренной влаги. Аллах соразмерил его облик, сделал его стройным и одарил его удивительными видимыми и невидимыми способностями. Он облегчил ему пути достижения мирских и религиозных благ, указал ему на прямой путь, разъяснил его и испытал его верность, обременив повелениями и запретами. Он почтил его тем, что усопшего человека хоронят, и труп его не остается на поверхности земли, подобно трупам других животных. А затем Он воскресит его для того, чтобы воздать за совершенные им деяния. Аллах управляет человеком и испытывает его многочисленными превратностями судьбы. Никто не разделяет с Ним этой власти, и, несмотря на это, человек не исполняет Его велений, допускает упущения и остается в долгу перед Ним.