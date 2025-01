You are reading a tafsir for the group of verses 80:12 to 80:15

Таковы проповеди и наставления Аллаха. Он наставляет Своих рабов, разъясняет им в Своем писании все, в чем они нуждаются, и различает для них прямой путь от заблуждения. А после того, как истина становится ясна людям, всякий желающий может руководствоваться ею в делах. Всевышний велел: «Скажи: “Истина - от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует”» (18:29). Затем Всевышний Аллах сообщил о важности и величии коранических назиданий и сказал: