You are reading a tafsir for the group of verses 75:6 to 75:8

Это означает, что Аллах в силах восстановить все части тела, поскольку если воссозданы кончики пальцев, то завершено и сотворение всего тела. Однако неверующий отрицает всемогущество Всевышнего Аллаха не по причине недостатка подтверждающих его фактов, а из-за того, что его целью является именно отрицание воскрешения, которое ожидает его. Арабское слово йафджура ‘распутничать’ означает также ‘сознательно отрицать нечто’.