You are reading a tafsir for the group of verses 75:13 to 75:14

Каждый человек узнает обо всех благих и плохих деяниях, которые он совершил как в начале его жизни, так и в конце. Ему сообщат то, что он не сможет опровергнуть.