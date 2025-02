You are reading a tafsir for the group of verses 74:49 to 74:51

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

فما لهؤلاء المشركين عن القرآن وما فيه من المواعظ منصرفين؟ كأنهم حمر وحشية شديدة النِّفار، فرَّت من أسد كاسر.