You are reading a tafsir for the group of verses 74:42 to 74:46

Они пребудут в Райских садах, где им будет доступно все, чего они пожелают, где они обретут полный покой и умиротворение. Они будут беседовать друг с другом и разговор зайдет о грешниках. Они спросят: «Что же с ними происходит? Получили ли они обещанное Аллахом наказание? Они будут интересоваться друг у друга: «Что вы о них знаете?» Тут они увидят их в самой середине Ада, в пучине мук и страданий, и спросят: «За что вы попали в Адское Пламя? За какой грех?»