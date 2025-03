You are reading a tafsir for the group of verses 74:39 to 74:41

Каждый грешник является заложником своих скверных и злых деяний. К ним он стремился и теперь в ответе за свои преступления и грехи. Их тяжелые путы легли на его шею, и он заслужил справедливое наказание. Он совершенно не похож на свободных и счастливых праведников, которые не зависят от своих дурных поступков.