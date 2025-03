You are reading a tafsir for the group of verses 74:37 to 74:38

Существует предположение, что выражение калля означает ‘воистину’. Согласно другому мнению, оно использовано здесь в качестве вступления. Всевышний поклялся луной, отступающей ночью и занимающейся зарей, потому что все вышеперечисленное несет в себе великие знамения Аллаха, свидетельствующие о Его могуществе и мудрости, необъятности Его власти и милости и безграничности Его знания. А поклялся Всевышний в подтверждение того, что Адское Пламя является одним из величайших несчастий и важнейших творений Господа. Мы сообщили вам о нем и даровали вам ясное знание о его предназначении. Пусть же всякий, кто пожелает, продвинется и творит благодеяния, которые приблизят его к Аллаху и благодаря которым он обретет Его благосклонность и заслужит право обитать в райских домах. А тот, кто пожелает, пусть отступит от цели, ради которой Мы сотворили его, и отвернется от всего, что любит и одобряет Аллах, и совершает грехи, которые приведут его в Ад. Всевышний также сказал: «Скажи: “Истина - от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует”» (18:29).