You are reading a tafsir for the group of verses 74:31 to 74:36

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Адскими стражами достойны быть только ангелы, обладающие силой и могуществом. Всевышний Аллах поведал об их количестве для того, чтобы испытать неверующих. Существует мнение, что смысл этих слов в том, что эти ангелы будут наказывать и карать неверующих в Последней жизни. Адское наказание названо испытанием, потому что муки грешников будут постоянно усиливаться. Всевышний также сказал: «В тот день они будут гореть в Огне» (51:13). Согласно другому мнению, Аллах сообщил о количестве адских стражей только для того, чтобы выявить, кто уверует в истину, а кто сочтет ее ложью. Это подтверждается и продолжением этого аята. Люди Писания могут сравнить и сопоставить откровения, ниспосланные предыдущим пророкам, со Священным Кораном, и еще больше удостовериться в его истинности. Что же касается правоверных, то они уверуют в очередной ниспосланный аят, отчего их вера и убежденность также усилятся. Кораническим откровениям надлежит развеять сомнения, которые могут возникнуть у правоверных и людей Писания, и не допустить их колебания. Вот величайшая цель жизни, к которой со вниманием должны отнестись все обладающие здравым разумом. Это - стремление обрести веру и убежденность, усиливать их с каждым часом, использовать для этого все возможности и избавиться от сомнений и заблуждений, которые возникают на пути истины. Всевышний возвестил, что достичь этой величайшей цели можно лишь руководствуясь тем, что было ниспослано посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Благодаря этому правдивые рабы Господа различаются от лжецов. В сердцах последних царят сомнения и двуличие, и поэтому они спрашивают: «К чему привел Аллах эту притчу?» Причина их слов кроется в их сомнении и недоумении, в их неверии в знамения Аллаха и Священные Писания. Поэтому именно благодаря этим знамениям и Писаниям Всевышний одних ведет прямым путем, а других вводит в заблуждение. Для тех, кого Господь наставляет на прямой путь, Откровение, ниспосланное посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, является милостью. Оно усиливает их веру и преданность религии. А тем, кого Он сбивает с прямого пути, ниспосланное откровение лишь усиливает их несчастья, смятение и несправедливость в отношении к самим себе. Поэтому каждый человек обязан повиноваться всему, что сообщил Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Только Аллаху ведомо, как велико воинство ангелов и других творений. Вы ничего не знали о существовании этого воинства, а Знающий и Ведающий Господь сообщил вам о нем. Так уверуйте же в эту весть без всякого сомнения. Эта проповедь и напоминание не ниспосланы для забавы и развлечения. Им предписано наставлять людей и учить их совершать только то, что приносит им пользу, и избегать всего, что может навредить.