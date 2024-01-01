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3
Из этого следует, что во время проповедей и увещеваний человек должен использовать слова, которые помогут ему поскорее достичь поставленной цели и пробудить в людях богобоязненность. Кроме того, если проповеди и увещевания подталкивают увещеваемого человека к совершению еще более злостных преступлений, то проповедник обязан воздержаться от них, ибо если совершаемый поступок отдаляет проповедника от поставленной цели, то его целью становится отказ от этого поступка.

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