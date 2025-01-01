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3

Ты стремишься наставить их на прямой путь и желаешь обратить их в правую веру, но если их отвращение к религии продолжает тяготить тебя, то сделай все возможное для того, чтобы наставить на прямой путь тех, кого Аллах не желает вести прямым путем. Если ты сможешь отыскать проход в земле или взобраться по лестнице на небо, чтобы принести им знамение, то сделай это, но ведь это все равно не принесет им пользы. Не питай надежды наставить на верный путь упорствующих безбожников. Если бы Аллах пожелал, то привел бы их на прямую стезю, однако божественная мудрость требовала, чтобы они остались заблудшими. Тебе же не подобает быть в числе невежд, которые не понимают сути этого и не расставляют вещи по местам.