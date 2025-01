You are reading a tafsir for the group of verses 6:28 to 6:29

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Всевышний сообщил о положении многобожников в День воскресения, когда они окажутся перед Огненной Преисподней. Их остановят перед Геенной, чтобы они выслушали порицания и упреки. Это будет ужасающая картина и душераздирающее зрелище. Они признаются в том, что исповедовали неверие и уклонялись от повиновения Аллаху и пожелают, чтобы их вернули в земной мир. Они пообещают никогда больше не отрицать знамения Аллаха и быть истинными верующими, однако произойдет это только потому, что им откроется то, что они скрывали прежде. Очень часто им приходилось осознавать, что они - лжецы, однако они скрывали это в своих сердцах. Дурные намерения не позволяли им отречься от лжи и отворачивали их сердца от добра, и поэтому даже в Последней жизни их обещания будут лживыми. Они пообещают это только для того, чтобы отвратить от себя надвигающееся наказание, и если бы их вернули обратно, то они снова совершали бы запрещенные поступки, потому что они - лжецы.