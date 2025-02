You are reading a tafsir for the group of verses 6:11 to 6:12

О неверующие! Если вы сомневаетесь в истинности воздаяния, то постранствуйте по земле и посмотрите, каким был печальный конец нечестивцев. Вы не найдете ничего, кроме останков погубленных народов и племен, которых постигло показательное наказание. Их жилища опустели и расстались со своими хозяевами, которые некогда предавались в них радостям и забавам. Они были уничтожены Могущественным Властелином, а сказания о них стали назиданием для благоразумных мужей. Аллах повелел путешествовать по земле не только телом, но и душой, дабы люди могли извлечь уроки из всего, что они увидят. Если же они станут только смотреть вокруг, не делая для себя полезных выводов, то путешествия не принесут им пользы.