ولو كانوا يومنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولاكن كثيرا منهم فاسقون ٨١
وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَـٰكِنَّ كَثِيرًۭا مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ ٨١
[ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ] وه‌ ئه‌گه‌ر ئیمانیان بهێنیایه‌ به‌خوای گه‌وره‌ و به‌ پێغه‌مبه‌ری خواو- صلى الله عليه وسلم - وه‌ ئه‌وه‌ی كه‌ بۆ ئه‌و پێغه‌مبه‌ره‌ دابه‌زیوه‌ له‌ قورئانى پیرۆز [ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ] ئه‌وا ئه‌م موشریكانه‌یان نه‌ئه‌كرده‌ دۆست و خۆشه‌ویستی خۆیان [ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٨١) ] به‌ڵام زۆرێك له‌وان فاسقن و له‌ گوێڕایه‌ڵی خوای گه‌وره‌ ده‌رچوونه‌.