You are reading a tafsir for the group of verses 5:115 to 5:117

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Если человек становится свидетелем удивительного знамения и отказывается уверовать, поступая несправедливо и проявляя упрямство, то он заслуживает мучительное наказание и суровое возмездие. Поэтому Всевышний Аллах обещал ниспослать трапезу и пригрозил подвергнуть такому наказанию тех, кто не уверует после этого. Однако Аллах не упомянул о том, что она была ниспослана им. Существует мнение, что она не была ниспослана, потому что апостолы не согласились на такие условия. Это мнение подтверждается тем, что об этом событии не упоминается в Евангелии, которое находится в руках христиан. Согласно другому мнению, трапеза была ниспослана в соответствии с обещанием Аллаха, поскольку Он не нарушает Своих обещаний. И если оно не упоминается в Евангелиях, которые имеются у христиан, то оно может относиться к той части Писания, которую они позабыли. Возможно, что это событие вообще не упоминалось в Евангелии, но пересказывалось людьми из поколения в поколение, и Аллах решил, что этого достаточно. К такому выводу можно прийти из слов апостолов, пожелавших стать свидетелями трапезы. Но лучше всего о произошедшем в действительности известно Аллаху.