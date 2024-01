You are reading a tafsir for the group of verses 56:3 to 56:6

3

В этот день одни люди будут унижены и брошены на самое дно Преисподней, а другие будут возвышены до верховьев Рая. Согласно другому толкованию, этот аят означает, что в Судный день глашатай понизит свой голос, когда обратится к тем, кто находится вблизи от него, и повысит его, когда обратится к тем, кто находится вдалеке от него.