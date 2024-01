You are reading a tafsir for the group of verses 55:69 to 55:74

3

Это - сады с серебряными дворцами и серебряным убранством. В них обитают верующие, которые окажутся на правой стороне. Из-за обилия зелени и источников они выглядят темно-зелеными. В них бурлят два источника и растут всевозможные фрукты. Всевышний особо отметил финики и гранаты из-за большой пользы, которую они приносят людям.