والضمير فى قوله - تعالى - : ( فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ) يعود إلى الجنات الأربع : الجنتين المذكورتين فى قوله - تعالى - : ( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ) والجنتين المذكورتين هنا فى قوله - سبحانه - : ( وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ) .ولفظ ( خَيْرَاتٌ ) فيه وجهان : أحدهما : أنه جمع خَيرة بزنة فعلة بسكون العين - يقال : امرأة خيرة ، وأخرى شرة ، والثانى . أنه جمع خيرة المخفف من خيرة بالتشديد ، ويدل على ذلك قراءة خيرات - بتشديد الياء .