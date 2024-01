You are reading a tafsir for the group of verses 55:61 to 55:68

3

Разве может Всевышний Аллах причинить зло тому, кто искренне поклонялся своему Творцу и делал добро Его творениям? Разве может Он лишить его щедрого вознаграждения, великой радости, райской благодати и счастливого бытия? О нет! Именно для таких приближенных к Господу рабов уготованы те два сада.