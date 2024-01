You are reading a tafsir for the group of verses 55:64 to 55:65

3

مدھامتن (55:4 6) ” گھنے ، سرسبز اور شاداب باغ “ یعنی ایسے سبز جو سیاہی مائل ہوں گے کیونکہ وہ گھنے ہوں گے۔