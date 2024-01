You are reading a tafsir for the group of verses 55:62 to 55:63

3

اب دوسرا فریق جس کو دو باغ ملیں گے۔ ومن دونھما جنتن (55: 26) ” اور ان دو باغوں کے علاوہ وہ دو باغ اور ہوں گے “ اور ان کے اوصاف سابقہ باغوں سے ذرا کم ہوں گے۔ یہ دو باغ۔