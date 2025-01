You are reading a tafsir for the group of verses 55:55 to 55:58

Праведники будут возлежать в Раю в самой удобной и устойчивой позе, подобно царям на роскошных тронах. И возлежать они будут на прекрасных матрацах, обо всех достоинствах которых известно одному лишь Всевышнему Аллаху. Нижняя часть их выстлана самым великолепным и ценным видом шелка - парчой. А что же тогда говорить о верхней части этих матрацев, которая будет соприкасаться с кожей обитателей Рая?! Над ними будут склоняться ветви, увешанные плодами, до которых праведники смогут дотянуться и стоя, и сидя, и лежа.