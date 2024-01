You are reading a tafsir for the group of verses 40:29 to 40:30

Вы правите народами и делаете все, что вам угодно. Но не обольщайтесь этой властью, потому что она не будет принадлежать вам вечно. Кто придет к нам на помощь, если нас поразит Божья кара? Как прекрасна эта проповедь, и как удачно этот верующий подчеркнул свою близость к знатным вельможам! Он не сказал: «Кто придет к вам на помощь, если вас поразит Божья кара?» Тем самым он дал понять окружающим, что искренне желает для них того же, чего желает для самого себя. Фараон не согласился с его словами и решил убедить свой народ в том, что они не должны повиноваться Мусе. Он также сказал, что предлагал своему народу только то, что сам считал нужным. Но что именно он считал нужным? Он пренебрегал своим народом и считал, что все они обязаны безоговорочно исполнять его повеления и поддерживать его власть. При этом он не считал себя правым, а знал, что правда - на стороне Мусы. Более того, он был убежден в его правоте, но, несмотря на это, продолжал отвергать его. Поэтому он сознательно солгал, когда заявил о том, что ведет свой народ правым путем. Если бы он принудил свой народ повиноваться ему, признавая его неверие и заблуждение, то это было бы меньшей несправедливостью. Однако он предложил людям последовать прямым путем и представил им заблуждение истиной.