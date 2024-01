You are reading a tafsir for the group of verses 40:20 to 40:21

3

Слова, законы и решения Аллаха являются истинными и справедливыми. Ему известно обо всем, что происходит во Вселенной и что записано в Хранимой скрижали. Он пречист и далек от несправедливости, недостатков и прочих пороков. Он является полноправным властелином Вселенной, и поэтому в мире происходит только то, что Он пожелает. Он разрешает споры и конфликты, которые возникают в земной жизни между неверующими и правоверными, и всегда помогает своим возлюбленным и праведным рабам. При этом Он лишает поддержки многобожников, которые поклоняются вымышленным богам. Эти ложные божества не обладают никакой властью. Они бессильны и беспомощны. Они не только не способны помочь людям, но и не хотят этого. Воистину, они совершенно не похожи на Всевышнего Аллаха, среди прекрасных имен которого - Слышащий и Видящий. Он слышит молитвы Своих рабов, которые обращаются к Нему на самых разных языках и по самым разным вопросам. Он видит все, что происходит на свете, даже если это сокрыто от взоров и познаний людей. Аллах не случайно вначале предупредил Своих рабов о приближении Судного дня, а затем напомнил им о своих божественных качествах. Он сделал это для того, чтобы люди готовились к этому великому дню, опасаясь мучительного наказания и надеясь на щедрое вознаграждение.