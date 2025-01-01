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3

Мы не слышали, чтобы наши отцы говорили то, что проповедует Мухаммад, да и наши отцы не слышали об этом от своих предков. Продолжайте поклоняться тому, чему поклонялись ваши отцы и деды, потому что они следовали самым правильным путем, а все, к чему призывает Мухаммад, является всего лишь вымыслом и измышлением. Это - еще один довод многобожников, однако он столь же безоснователен, что и предыдущий. Они отвергли истину, опираясь на доводы, которые совершенно не способны противостоять ей. Слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не совпадали с тем, что говорили их заблудшие отцы, но разве это свидетельствует о его лживости и порочности?