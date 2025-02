You are reading a tafsir for the group of verses 37:173 to 37:178

Всевышний сообщил, что мекканские многобожники некогда высказывали желание последовать прямым путем, говоря: «Если бы Аллах ниспослал нам напоминание и Ясное Писание, которое было ниспослано нашим предшественникам, то мы непременно стали бы искренне поклоняться Ему одному. Более того, мы стали бы искренними верующими». Однако их слова были лживы. Аллах ниспослал им самое лучшее из всех Писаний, и они сочли его ложью. Они осмелились восстать против истины, и очень скоро они познают последствия своего неверия. Наступит день, когда их постигнет лютая кара и они узнают, насколько мучительно наказание Господа. Но и в мирской жизни им предопределена горькая доля, и пусть многобожники не думают, что сумеют одержать верх над правоверными. Аллах обещал даровать победу своим праведным посланникам и искренним рабам, и ничто не сможет помешать сбыться обещанию Аллаха. Воинство богобоязненных праведников одержит верх, и Аллах окажет им в этом великую поддержку и поможет утвердить на земле религию Господа. Это - великая благая весть, которой должен возрадоваться каждый, кто считает себя воином Аллаха и борцом за правое дело ислама. Если такой человек поступает правильно и искренне, то Аллах непременно дарует ему победу над врагом и противником.