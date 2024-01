You are reading a tafsir for the group of verses 28:72 to 28:73

Кто сотворит для вас ночь, если Аллах захочет продлить день до наступления Судного дня? Какой из придуманных вами богов сможет даровать вам ночь, чтобы вы отдыхали во время нее? Неужели вы не способны узреть истину? Неужели вы не способны извлечь пользу из увещеваний? Вглядитесь в знамения своего Господа, и они помогут вам разглядеть истину и встать на прямой путь! В предыдущем аяте речь шла о ночи, и тогда Всевышний Аллах сказал: «Неужели вы не слышите?» А в этом аяте упоминается день, и поэтому Всевышний Господь сказал: «Неужели вы не видите?» Причина этого заключается в том, что ночью человеческий слух преобладает над зрением, а днем наоборот. Все это означает, что раб Божий должен размышлять над милостями своего Господа. Он должен задумываться над дарованными ему способностями и осознавать их ценность тогда, когда лишается их. Воистину, человек способен оценить милость Всевышнего Аллаха только тогда, когда лишается этой милости. Если же он непрестанно пользуется благами Аллаха, которые не уменьшаются и не исчезают, то он перестает благодарить своего Господа за ниспосланные щедроты и не осознает своей постоянной нужды в поддержке Аллаха. Такой человек не благодарит своего Господа и даже не вспоминает о Его милости.