3

Аллах напомнил людям о Своей милости и призвал их быть благодарными, поклоняться своему Господу и исправно выполнять свои обязанности. По Своей милости Всемогущий Господь сотворил день и ночь. Днем люди могут трудиться и зарабатывать себе на жизнь, а ночью они успокаиваются и отдыхают от дневных забот. Воистину, это является милостью Господа по отношению к Его рабам. Разве кто-либо иной способен сотворить нечто подобное? Разве кто-нибудь сможет одарить людей светом, если Всемогущий Аллах пожелает, чтобы во всем мире воцарилась ночь, которой суждено будет продлиться вплоть до наступления Судного дня? Нет, никто не сможет воспротивиться Господу. Почему же тогда люди не прислушиваются к проповедям и увещеваниям? Почему они не хотят внять этим проповедям и повиноваться своему Господу?