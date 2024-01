You are reading a tafsir for the group of verses 28:64 to 28:65

Неверующим велят позвать на помощь богов, на поддержку которых они надеялись. В этот страшный час человек больше всего будет нуждаться в том, кому он поклонялся при жизни на земле. Многобожники воззовут к своим ложным божествам и станут просить о помощи и спасении от наказания, уготовленного Всевышним Аллахом. Однако никто не откликнется на их зов, и тогда неверующие поймут, что они действительно являются лжецами, достойными самого ужасного наказания. Они увидят Преисподнюю и воочию убедятся в истинности наказания, которое они отрицали и считали измышлением. А если бы они последовали прямым путем, то не оказались бы в таком ужасном положении. Они были бы вместе с праведниками, которые окажутся на пути в Райские сады. Однако многобожники отказались идти этим путем при жизни на земле и не смогут встать на него после смерти.