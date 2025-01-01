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3

Сунь свою руку за пазуху, и на ней не будет следов проказы или других пятен. Напротив, она будет белой, а ее свет будет приводить в восторг смотрящих на нее. Эти чудеса станут одними из девяти знамений для Фараона и его народа. Речь идет о двух великих чудесах, которые пророк Муса показал египетскому владыке и его народу. Это - превращение посоха в живую змею и свечение вынутой из-за пазухи руки. Всего же святой пророк показал им девять великих чудес, каждое из которых свидетельствовало о правдивости его проповедей. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что народ Фараона поклонялся вымышленным богам, совершал злодеяния, деспотично относился к рабам Аллаха и превозносился над остальными народами без права на то. Именно к такому народу Всевышний Аллах отправил Мусу, и святой пророк, не раздумывая, отправился к Фараону и египетской знати для того, чтобы призвать их к вере в Единого Аллаха и показать им величайшие знамения.