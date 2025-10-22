You are reading a tafsir for the group of verses 26:102 to 26:103
فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢ ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٠٣
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٣
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
Если бы мы вернулись в мирскую жизнь, то сумели бы спастись от наказания и заслужить щедрое вознаграждение. Увы! Увы! Желаниям адских мучеников будет не суждено сбыться, потому что наказание Последней жизни никогда не будет отсрочено.