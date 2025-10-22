ولا صديق حميم ١٠١
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١
وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ أي قريب مصاف ينفعنا بأدنى نفع كما جرت العادة بذلك في الدنيا فأيسوا من كل خير وأبلسوا بما كسبوا وتمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا